Авдеевка, ДНР, 6 марта, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на авдеевском направлении уничтожили ещё один танк Abrams. Для этого им понадобился один выстрел. Об этом сообщил в беседе с «РИА Новости» командир одного из армейских подразделений.

EPA/ТАСС

«В ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил хваленый американский Abrams», — отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, первый Abrams российские военные подбили в конце февраля. О том, что в зоне СВО подбили второй Abrams, стало известно 3 марта. Танк американского производства уничтожили с помощью FPV-дронов «Упырь».

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 4 марта заявил, что в течение суток на авдеевском направлении российские военные уничтожили два танка, один из которых — Abrams.

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Как рассказал подбивший танк оператор беспилотников с позывным Рассвет, Abrams был лёгкой мишенью, машина очень медленно двигалась по открытой местности. Первый БПЛА ударил под башню в заднюю часть. Танк сразу же остановился. Второй удар полностью вывел технику из строя.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость об уничтожении Abrams, напомнил, что российские военные были уверены в уязвимости американских танков и в том, что они будут гореть так же, как и другие поставляемые киевскому режиму боевые машины.