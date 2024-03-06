Волхов, Ленинградская область, 6 марта, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Волховский химический комплекс запустила в промышленную эксплуатацию компания «ФосАгро» 5 марта. В торжественном мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин по видеосвязи и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФоАгро»

В ходе прямой линии с президентом России гендиректор «ФосАгро» Михаил Рыбников поблагодарил Владимира Путина за внимание к отрасли минеральных удобрений, а также — правительство Российской Федерации, руководство Ленинградской области — за поддержку проекта, ставшего пилотным для механизма СЗПК. «Это венец 10-летнего инвестиционного цикла компании. Наши производственные мощности в Ленинградской, Вологодской, Мурманской и Саратовской областях удвоились, — отметил он. — По сути, мы построили заново ещё одну компанию «ФосАгро».

Как рассказал Рыбников, сейчас компания переходит в новый инвестиционный цикл, ежегодные инвестиции превышают 70 млрд рублей. В результате практически весь выпускаемый «ФосАгро» апатитовый концентрат, а это 11 млн тонн в год, теперь будет перерабатываться внутри страны. «И здесь, в Волхове, из него будут производиться экологичные и инновационные удобрения!» — подчеркнул он.

По словам гендиректора «ФосАгро», завод построен российскими подрядчиками с применением только отечественных технологий. Инновационные решения, заложенные при проектировании и реализации проекта развития волховского химического кластера, разработаны входящим в состав группы «ФосАгро» единственным в России Научно-исследовательским институтом по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я. В. Самойлова (АО «НИУИФ»). Объём инвестиций в проект составил более 34 млрд рублей.

Компанией построены новые производства экстракционной фосфорной и серной кислот, водорастворимых минеральных удобрений, созданы новые складские мощности и комплекс по утилизации отходящего технологического пара, обеспечивающий предприятие электроэнергией собственной генерации на 85%. Благодаря проведённой на предприятии коренной модернизации действующих и строительству новых мощностей ежегодный объём производства минеральных удобрений вырос более чем в четыре раза к уровню 2019 года и превышает миллион тонн. В свою очередь объем переработки апатитового концентрата на Волховском комплексе вырастет более чем в пять раз, до более полутора миллионов тонн, производство серной кислоты — более чем в пять раз, до 1,1 млн тонн, а производство фосфорной кислоты, в свою очередь, увеличится более чем в пять раз, до 500 тыс. тонн.

Кроме того, Волховский комплекс перешёл на выпуск востребованной и эффективной марки удобрений — моноаммонийфосфата. Началось производство нового продукта — водорастворимого аммофоса, незаменимого удобрения для тепличных хозяйств. Также на сегодня Волховский завод остается единственным в России производителем триполифосфата натрия.

Одним из итогов развития производства стал и рост доходов сотрудников. В ходе доклада Владимиру Путину генеральный директор «ФосАгро» сообщил, что за десять лет производительность труда в компании выросла в 2,7 раза, заработная плата — в три раза. «Рост зарплаты за последние три года для 23 тысяч специалистов, которые у нас трудятся, составил 60%. Буквально в феврале этого года нам удалось проиндексировать заработную плату еще на 15%», — сказал Михаил Рыбников. Также он отметил и то, что благотворительные и социальные программы остаются для компании неизменным приоритетом. Только за последние два года на эти цели направлено более 25 млрд рублей.

Владимир Путин поинтересовался величиной средней заработной платы на волховском предприятии. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средняя зарплата на заводе «ФосАгро» составляет 125 тыс. рублей, и это «очень достойная заработная плата для Волхова и всей Ленобласти». «Достойная заработная плата. Я вас поздравляю, это действительно успех!» — согласился с его оценкой президент.

Глава государства также отметил, что «ФосАгро» — один из лидеров отрасли удобрений, который активно развивается. «Фишка предприятия в том продукте, о котором сейчас только было сказано, а именно в экологически чистом продукте. Это экологически чистые удобрения. В мире, наверное, немного таких производств. Я вас искренне поздравляю и, конечно, желаю успехов. Благодарю вас!» — сказал Владимир Путин.

Александр Дрозденко отметил, что пуск Волховского химического комплекса — это знаковое событие для региона, которое позволит более чем в 13 раз увеличить налоговые платежи предприятия в бюджет и даст дальнейший импульс развитию смежных отраслей экономики и социальной сферы. По его оценке, соглашение с «ФосАгро» важно не только по сумме инвестиций, оно важно и тем, что здесь созданы 700 новых рабочих мест, из которых половина — это высококвалифицированные инженерные рабочие места. «Сегодня волховские ребята при гарантии получения специального образования могут трудоустроиться на хорошую, высокую заработную плату. Не случайно в рамках нашего социального соглашения мы уже открыли инженерные классы в волховских школах, выстроили программу специального образования, реализуем совместные проекты по развитию города», — сказал Александр Дрозденко.

При непосредственном участии компании город активно развивается и благоустраивается. Так, вместе с заводом-миллионником в Волхове компанией построен и новый многоквартирный дом. «ФосАгро» поддерживает среднее и профессиональное образование, медицину, строит спортивные объекты. Более тысячи юных волховчан бесплатно занимаются спортом, получают дополнительное образование, приобщаются к культурным и духовным ценностям в рамках всероссийского социального проекта «Детям России — образование, здоровье и духовность».