Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая 6 марта на Всемирном фестивале молодёжи в Краснодарском крае, рассказал, что «бацилла русофобии» начала размножаться в Молдавии. Представитель Кремля выразил надежду, что власти страны поймут чудовищность своей ошибки в отказе от диалога с Россией.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

«Мы хотели бы, чтобы дух русофобии покинул этот чудесный город и эту чудесную страну. К сожалению, эта бацилла русофобии сейчас там размножается, и у власти находятся люди, которые просто отвергают какой-либо диалог и разговор с нашей страной», — заявил он.

По мнению Пескова, пример Молдавии показателен в том смысле, что, когда руководители стран начинают ориентироваться на Европу, они начинают считать, что для этого нужно стать врагами России.

«Это — чудовищная ошибка. Мы надеемся, что в Кишиневе это поймут», — отметил пресс-секретарь.

При этом Россия открыта для помощи Приднестровью, но придерживается в этом вопросе позиции о важности политического диалога с молдавскими властями, отметил Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что люди в Приднестровье живут в очень тяжёлых условиях, им необходима помощь и их мнение важно учитывать.

«Россия открыта для этой помощи, но мы любые проблемы предпочитаем решать до последнего путем диалога, политического диалога», — резюмировал он.

Москва всегда выступала и выступает за реанимацию и восстановление добрых отношений с Кишинёвом, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил об отказе Молдавии от переговоров по урегулированию отношений с непризнанной республикой. По его словам, после этого власти страны перешла к давлению. Позднее депутат Верховного совета Приднестровья, политолог Андрей Сафонов заявлял, что Кишинёву поступила жёсткая установка не допустить голосования приднестровцев на выборах президента России и о подготовке им референдума, призванного показать, что жители республики якобы не хотят интеграции с Россией и стремятся в ЕС. В НАТО заявили, что поддержат Молдавию в случае присоединения Приднестровья к России. Защиту жителей Приднестровья в МИД России назвали одним из приоритетов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о причинах обращения Приднестровья за помощью к России нужно адресовать Кишинёву, идущему по стопам Киева. Глава МИД отметил, что власти Молдавии отменяют всё русское и дискриминируют русский язык, а возобновление переговоров по Приднестровью позволит продолжить поиски взаимоприемлемых решений. Позднее он заявил о стремлении Запада «прибрать к рукам» Молдавию, как Украину.