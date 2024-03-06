Мелитополь, 6 марта, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Узлы и агрегаты для техники, производимые в Запорожской области, нашли спрос на машиностроительных предприятиях в других регионах России. Об этом в интервью Запорожскому агентству новостей сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

РИА Новости

«Узлы и агрегаты трансмиссии, производимые предприятиями Запорожской области, применяются предприятиями Санкт-Петербурга, Ивановской области и Свердловской области», — рассказал он.

Например, завод «Гидросила» в Мелитополе среди прочих вернулся к работе и начал поставки комплектующих для тракторных заводов в другие субъекты России.

В то же время Ясиноватский машиностроительный завод поставляет комплектующие для разных видов горно-шахтного оборудования предприятиям Кемеровской области. Снежнянский завод химического машиностроения реализует своё нефтегазовое оборудование в Смоленской области, а запорожские «Экопромлит» и литейная компания «Мелт» снабжают чёрным и цветным литьём предприятия Тюмени и Алтайского края.

Мантуров уточнил, что сейчас идёт активная работа по регистрации предприятий новых регионов в Государственной информационной системе промышленности, что позволит им подключиться к Сервису импортозамещения, расширять ассортимент и рынки сбыта.

Производители запасных частей и комплектующих для железнодорожного транспорта уже осуществляют выпуск продукции, используя и комплектующие с предприятий новых регионов.

Но, как подчеркнул Мантуров, потенциал ещё далеко не исчерпан, у новых регионов есть возможности по выпуску продукции практически во всех отраслях промышленности, от металлургии и машиностроения до продуктов питания.

Власти намерены продолжать развитие промышленности в Донбассе и регионах Новороссии, добавил он.

Ранее Денис Мантуров сообщил, что в Донбассе и Новороссии уже работает более 500 крупных промышленных предприятий. Министр заявил, что у новых регионов большой потенциал, заводы в ДНР и ЛНР серьёзно дополнят производство продукции для судостроения, машиностроения и автопрома страны.