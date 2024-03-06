Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Россия отказалась подчиняться диктату стран, указывающих другим государствам, как правильно жить, заявил 6 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодёжи.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Существует какой-то клуб стран, вот этот самый «золотой миллиард», который хочет указывать нам, что нам делать. Мы сказали: «Хватит!» — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия не будет терпеть вмешательства во внутренние дела и проведёт свои выборы, не обращая внимания на резолюции и требования других стран. Он с сожалением добавил, что в мире мало действительно суверенных государств.

По словам Пескова, есть такие страны, которые считают, что имеют право обворовывать другие государства, называя это сотрудничеством.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в апреле 2023 года заявил, что Запад пытается навязать разным странам свои правила, но Россия не будет им подчиняться. Он подчеркнул, что эти правила появились странным образом и являются разрушительными.

В декабре глава государства отметил, что США хотели поделить Россию, чтобы потом подчинить. Путин напомнил, что западные страны сразу после распада СССР начали работать с находящимися в стране террористическими организациями, сепаратистами и «пятой колонной». Пытаясь развалить Россию, США хотели устранить конкурента на геополитической арене, подчеркнул президент.