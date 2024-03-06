Труновский район, Ставропольский край, 6 марта, 2024, 13:25 — ИА Регнум. 6 марта на Ставрополье прошла церемония открытия второй очереди Труновской ветроэлектростанции. Это последний из ветропарков, сооруженных в рамках масштабного проекта компании «НоваВинд» общей мощностью 375 МВт. Газпромбанк начал финансировать проект в 2021 году.

Dual Freq Ветроэлектростанция

«Увеличение финансирования возобновляемых источников энергии как сегмента энергетики является одним из основных приоритетов в кредитной политике банка. В том числе мы приветствуем очередной реализованный проект совместно с ключевым игроком отрасли — ГК «Росатом», — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус. По его словам, ветроэнергетика становится всё более востребованной в мире, суля огромное количество преимуществ потребителям и игрокам рынка — безопасность для экологии, экономическую выгоду и новые перспективы развития.

«Ставрополье последовательно наращивает мощности зеленой энергетики. Это имеет принципиальное значение для сохранения экологии и уникальной природы региона», — сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он добавил, что регион наращивает свои компетенции в промышленности и высокотехнологичном производстве, что, безусловно, даёт региону фору на перспективном направлении.

Губернатор Ставропольского края подчеркнул, что благодаря многолетнему сотрудничеству с «Росатомом» регион стал одним из лидеров по развитию ветроэнергетики среди регионов РФ. «Сегодня мы открываем новую очередь уже седьмого по счету ветропарка на Ставрополье. В перспективе планируем продолжать наращивать ветроэнергетические мощности в регионе», — заключил Владимир Владимиров.

Генеральный директор компании «НоваВинд» Григорий Назаров рассказал, что Труновская ветроэлектростанция — девятый ветропарк, который реализовывает компания. «С вводом станции в эксплуатацию суммарная установленная мощность реализованных проектов нашей компании превысила 1 ГВт. На сегодняшний день «НоваВинд» единственный обладает локализованной турбиной мегаваттного класса в России и последовательно реализует стратегию технологического суверенитета, придерживаясь принципов устойчивого развития территорий и экологического благополучия России», — отметил он.