Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Проблемы с отдельными режимами и политиками в других странах у России могут быть, но Россия не враждует ни с одним народом, заявил 6 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые».

РИА Новости/Владимир Астапкович Дмитрий Песков

«У нас могут быть проблемы с какими-то режимами, у нас могут быть проблемы с политиками из каких-то стран мира, с теми решениями, которые они принимают. Мы с этим справимся. Но мы открыты для отношений «народ с народом», «люди с людьми». Мы будем их развивать», — сказал Песков.

Он также отметил, что Москва будет развивать отношения с теми, кто в этом заинтересован. Россия будет ждать, когда мировое меньшинство придёт в себя и присоединится к большинству.

Песков также заявил, что Россия будет дальше строить свою демократию, которая в мире самая лучшая. Критику в её адрес российское руководство больше терпеть не намерено. Россия проведёт выборы, которые нужны её народу.

Россия не закрытая страна и не собирается закрываться от других народов. Москва открыта к странам, которые готовы к равноправным человеческим взаимовыгодным отношениям, отметил Песков.