Донецк, 6 марта, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Двоих украинских военнослужащих приговорили в Донецкой Народной Республике к пожизненному заключению по делу о гибели пятерых жителей Мариуполя. Об этом 6 марта сообщила Генпрокуратура России.

Кадр из видео

«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих ВСУ 24-летнего Александра Печарского и 48-летнего Сергея Георгиу. Установлено, что Печарский, Георгиу и иные военнослужащие, выполняя преступные приказы командования, открыли огонь по мирным жителям, в результате пятеро из них погибли, двоим удалось спастись», — говорится в заявлении ведомства.

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В Генпрокуратуре отметили, что преступные действия бойцы ВСУ совершали с марта по апрель 2022 года. Подчёркивается, что они открыли огонь по не имевшим отношения к боевым действиям мирным жителям. Отбывать наказание украинские военнослужащие будут в исправительной колонии особого режима.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября 30 лет колонии дали участвовавшему в расстреле шести мирных жителей Мариуполя фельдшеру ВСУ. Верховный суд ДНР установил, что Виталий Матвиенко 29 марта 2022 года вместе с сослуживцами получил приказ расстрелять легковой автомобиль, в котором в тот момент находилась семья из нескольких мирных граждан.

13 ноября в ДНР приговорили к 30 годам за убийство шестерых человек в Мариуполе сапёра ВСУ Олега Завалецкого. Его признали виновным в применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте, жестоком обращении с мирными жителями и убийстве двух и более лиц из политической и идеологической ненависти. В подвале мариупольского училища Завалецкий расстрелял двух человек, ещё одного мужчину позднее у детского сада.

Позднее, в декабре, суд приговорил виновного в расстреле мирных жителей Мариуполя бойца ВСУ Дмитрия Шалара к пожизненному заключению. Суд установил, что он вместе с сослуживцами заметили микроавтобус и легковое авто с белыми лентами на зеркалах, решили, что там находятся пророссийски настроенные люди, и открыли по машинам огонь. От полученных ранений скончались находившиеся в автомобилях четыре человека.