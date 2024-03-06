Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ открыта к сотрудничеству с теми, кто в этом заинтересован. Об этом он сказал 6 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Мы будем всегда оставаться открытыми ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям», — заявил представитель Кремля.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера в ходе марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодёжи, проходящем на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, мероприятие хорошо показало, что страна не собирается ни от кого закрываться.

«То, что вы здесь сейчас, говорит как раз, что то, что мы хотим, возможно», — подчеркнул Песков.

Вместе с тем он выразил сожаление тем, что по-настоящему суверенных мировых государств с собственным мнением и чёткой позицией очень мало.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи открылся 2 марта. На церемонии открытия президент России Владимир Путин напомнил, что страна проводит молодёжный форум уже в четвёртый раз, и мероприятие является международным: в нём принимают участие 20 тыс. иностранных и российских участников из 188 стран мира и 89 регионов РФ.

В октябре 2023 года на совещании по ракетно-космической отрасли глава государства отметил, что сотрудничество России с другими странами в космической отрасли продолжается и будет продолжаться, несмотря ни на какие проблемы. По словам Путина, России также интересно развитие частных космических компаний.

Позднее, на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в декабре, он назвал успешным и динамичным сотрудничество по линии совета. Президент отметил, что процесс продвигается успешно и динамично и способствует полному раскрытию экономического потенциала стран-участниц.