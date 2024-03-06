Кишинёв, 6 марта, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Правительство Молдавии приостановило действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил 6 марта госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа во время заседания кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Молдавия приостанавливает действие договора с возможностью возвращения к его реализации позднее», — сказал он.

Мижа уточнил, что договор подписали в ноябре 1990 года, правительство приняло решение о его приостановке в связи с тем, что с тех пор обстоятельства изменились коренным образом.

Решение правительства передадут парламенту на утверждение. Также необходимо будет его утверждение президентом республики. В силу документ вступит через 150 дней после того, как его получат государства, участвующие в договоре.

ДОВСЕ подписали 16 стран НАТО и шесть государств, входившие в Организацию Варшавского договора, в том числе СССР. Ни одна страна НАТО не ратифицировала документ, предусматривающий ограничения на европейской территории танков — до 40 тыс., бронемашин — до 60 тыс., артиллерийских орудий калибром более 100 мм — до 40 тыс., боевых самолётов — до 13,6 тыс. и военных вертолётов — до 4 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года МИД сообщил о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ. Москва приостановила его действие в 2007 году. В министерстве подчеркнули, что российская сторона, пойдя на этот шаг, долгое время оставляла возможность для диалога, чтобы восстановить контроль над обычными вооружениями в Европе, но ряд других участников отказались и предпочли блоковую антироссийскую основу.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в мае 2023 года. В июне Москва официально сообщила о выходе из него остальным странам, которые в него входили.