Москва, 6 марта, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) переименовала российское юридическое лицо в «Ле Монлид». Об этом стало известно 6 марта.

Алексей Куденко/РИА Новости

Менять в том числе и бренд пока не планируется. Смена юридического лица уже отразилась в едином госреестре юрлиц, смену названия произвели в процессе передачи управления местному менеджменту.

«5 марта 2024 года юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «Ле Монлид» без изменения юридического лица. Решений о ребрендинге на текущий момент не принято», — прокомментировали «РИА Недвижимость» в пресс-службе компании.

Leroy Merlin — французская сеть гипермакетов с товарами для строительства и ремонта. В 2022 году руководство решило остановить финансирование российского подразделения, спустя год стало известно, что его передадут местным менеджерам. В конце 2023 года владельцем «Леруа Мерлен Восток» стала зарегистрированная в ОАЭ компания Scenari Holding LP. Во владении изначального французского руководства компании осталось 0,01% российского подразделения.

Как сообщало ИА Регнум, в марте материнская компания объявляла о планах продать все магазины бренда в России. Тогда же в пресс-службе компании заявили, что обсуждение вопроса о смене бренда в России может начаться только после передачи местному собственнику. На тот момент смена только планировалась, и решение не было принято.

Президент России Владимир Путин в том же месяце заявил, что расчёт западных компаний, что с их уходом российская экономика рухнет, не оправдался и отечественный бизнес легко их заменил. Как подчеркнул российский лидер, участники экономической деятельности в стране выросли и окрепли, наработали связи во всём мире, у них появился свой уровень культуры.