Мадрид, 6 марта, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сообщил 6 марта, что в Испании, где он находится, его с женой пытались убить.

Кадр из видео Блогер Анатолий Шарий

«Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль», — заявил он в Telegram.

По словам блогера, в Испании по его машине открыли огонь из автомата с глушителем, нападение совершили два человека.

Он также рассказал, что неделю назад правоохранительные органы в Испании получили информацию о подготовке покушения. Силовики получили сведения с лицами и фамилиями, а 6 марта покушение произошло.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября 2023 года дом украинского блогера Шария в испанской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Блогер тогда заявил, что нападение связано с публикацией видеоролика на его YouTube-канале о незаконном обороте наркотиков на Украине. Он также рассказал о группе людей с плакатами рядом с домом, которые кричали в их адрес угрозы.

Блогер, которому в июле на Украине заочно предъявили обвинения в госизмене, неоднократно получал угрозы от украинских неонацистских группировок в свой адрес. Суд в Львове запретил деятельность «Партии Шария», а её активы обратил в пользу украинского государства.