Екатеринбург, 6 марта, 2024, 12:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге суд обязал работодателя убрать запись «любитель судов» из трудовой книжки бывшей сотрудницы. Об этом стало известно 6 марта.

Владимир Гердо/ТАСС

Как сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского областного суда, отклонившего жалобу компании на вынесенное решение, работодатель внёс соответствующую запись не только в трудовую книжку, но и в приказ об увольнении женщины.

«Она просила суд обязать бывшего работодателя изменить приказ об увольнении, внести исправления в трудовую книжку и взыскать 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично — обязал ответчика внести изменения в документы истца и взыскал в качестве морального вреда десять тыс. рублей», — заявили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре стало известно, за какие записи в трудовой книжке россиянам могут уменьшить пенсию. Эксперт Научно-исследовательского института Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, что на это могут повлиять записи с ошибками, нечитаемыми печатями или исправлениями без подтверждения. По её словам, из-за некачественных записей стаж для начисления пенсии не зачтут и размер пенсии может оказаться меньше, тогда для подтверждения стажа потребуются дополнительные документы: письменные трудовые договоры, приказы о приёме на работу, зарплатные ведомости и иные значимые кадровые или бухгалтерские документы.