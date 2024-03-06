Варшава, 6 марта, 2024, 12:37 — ИА Регнум. У Польши сейчас нет военных возможностей для отправки армии в зону конфликта на Украине. Такое мнение 6 марта высказал экс-заместитель начальника генштаба польских вооружённых сил генерал Леон Коморницкий в беседе с интернет-порталом DoRzeczy. pl.

EPA/ТАСС

«У нас нет таких возможностей, нам не хватает танков, боеприпасов, артиллерии. Наши войска не готовы, не в состоянии», — сказал он в ответ на вопрос о возможности отправки Польшей войск на Украину.

Коморницкий отметил, что ранее один из польских генералов предложил отправить на Украину сухопутные войска, однако такие, по его словам, пока только формируют.

России известно, что у Польши нет таких возможностей, а в случае их появления республика при таком варианте развития событий быстро бы лишилась этого потенциала, уточнил военный.

«Наша армия туда бы [на Украину] вошла и там бы увязла», — пояснил он.

Военный также назвал безответственными и недозрелыми польских политиков, говорящих о возможности отправить армию на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ввод войск любого из государств — членов НАТО на Украину будет равнозначен полномасштабному военному конфликту и началу третьей мировой войны. По его словам, альянс не имеет возможности участвовать в украинском конфликте военным способом.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 5 марта, что американские военные не будут участвовать в военных действиях на Украине. По его словам, Киев не запрашивал у Вашингтона такую помощь.

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил, что главы государств Евросоюза обсудили тему возможной отправки своих военных на Украину. После шквала критики в свой адрес из-за этих заявлений французский лидер 4 марта заявил, что Париж не рассматривает возможность отправки военных в зону украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах Макрона, 27 февраля назвал неизбежным конфликт c НАТО при отправке войск западных стран на Украину. Представитель Кремля уточнил, что в альянсе должны оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчёт.