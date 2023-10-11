Салехард, 6 марта, 2024, 12:14 — ИА Регнум. 65 иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи присоединятся к региональной программе в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил глава комиссии Государственного совета РФ по молодежной политике, руководитель рабочей группы оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) 2024 года по региональному взаимодействию, губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов.

Пресс-служба правительства м губернатора Ямало-Ненецкого АО Выступление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова на Всемирном фестивале молодежи

«К нам на Ямал планируют приехать порядка 65 иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи. Это представители более чем 30 стран, — рассказал Дмитрий Артюхов. — Мы сейчас смотрим на них повнимательнее, хотим для каждого сделать интересный трек, потому что кто-то работает в общественно-политической деятельности, кто-то — врач, кто-то — специалист в сфере образования. <…> Для каждого хочется сделать интересный трек, чтобы он поделился своим опытом и чтобы мы показали те сильные наработки, которые есть у нас», — отметил губернатор Ямала.

Пресс-служба правительства м губернатора Ямало-Ненецкого АО На Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Он добавил, что участники проедут транзитом из Сочи через Москву, где посетят международную выставку «Россия» на ВДНХ. «Здесь, в Сочи, они познакомились с субтропической Россией. Для многих, я вижу, это откровение. Все думают, медведи и снег, а тут, оказывается, пальмы. Но ничего, мы компенсируем на Ямале. У нас будет свежо и снежно. И, конечно, на ВДНХ они посмотрят все многообразие нашей страны», — пообещал Артюхов.

Губернатор Ямало-Ненецкого АО отметил, что искренне завидует иностранным участникам, поскольку у них получается «очень крутой концентрат знакомства с Россией». «Неудивительно, что сегодня именно Россия объединила талантливых, активных и целеустремленных ребят со всего мира. Это не случайное знакомство, а начало новой дружбы», — уверен Артюхов.

Пресс-служба правительства м губернатора Ямало-Ненецкого АО Выступление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова на Всемирном фестивале молодежи

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. В нем принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, включая 10 тысяч иностранных участников. Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта. Ее участники посетят 30 российских городов.