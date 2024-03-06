Москва, 6 марта, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Итоги Всемирного фестиваля молодёжи подводить рано, мероприятие продолжается, в его организации участвует много ведомств, прежде всего — Росмолодёжь, сообщил 6 марта на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Фестиваль ещё продолжается», — сказал Песков.

Он отметил, что проведение Всемирного фестиваля молодёжи занимается огромный коллектив, очень-очень много ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, открытие Всемирного фестиваля молодёжи состоялось 2 марта на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае. Объявляя мероприятие открытым, президент Владимир Путин напомнил, что Россия проводит такой молодёжный форум уже в четвёртый раз. Мероприятие носит международный характер. Фестиваль продлится до 7 марта.

Как сообщала глава Росмолодёжи Ксения Разуваева, главный девиз мероприятия — «Начнём будущее вместе». В фестивале принимают участие 20 тысяч иностранных и российских участников из 188 стран мира и 89 регионов России. Росмолодёжь получила свыше трёх тысяч заявок на участие во Всемирном фестивале молодёжи.