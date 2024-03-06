Шагонар, Тыва, 6 марта, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Тывы опровергло сообщения о смерти одного из пострадавших в результате взрыва и пожара в здании котельной на Шагонарской ТЭЦ. Об этом 6 марта сообщила представитель республиканского ведомства.

МЧС России/ТАСС

«Нет, неправда. Все живы», — заявила она в беседе с «РИА Новости», комментируя соответствующие сообщения СМИ.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 марта ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщил, что один из пострадавших в результате ЧП в Туве скончался в больнице. Отмечалось, что в данный момент выясняют все подробности.

Ранее стало известно о 23 пострадавших в результате взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ. По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, восьмерым из них оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Сообщение о ЧП на ТЭЦ в Шагонаре поступило в ЕДДС 6 марта в 08:49 (04:49 мск). Прибывшие на место инцидента сотрудники противопожарной службы локализовали возгорание на площади 50 квадратных метров.

Позднее в этот же день пожарные ликвидировали открытое горение. Из горящего здания котельной удалось спасти четырёх человек.

Представитель экстренных служб 6 марта назвал причиной взрыва и последовавшего за ним пожара в здании котельной Шагонарской ТЭЦ детонацию угольной пыли.