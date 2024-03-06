Москва, 6 марта, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила сделку по выкупу консорциумом частных инвесторов российского бизнеса «Яндекса» у Yandex N. V. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с ходом сделки, сообщила газета «Ведомости».

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Речь идёт о 96,3% акций на сумму 457,3 млрд рублей. Утверждённая комиссией сумма сделки на 17,7 млрд рублей меньше, чем заявляли в начале февраля. Тогда «Яндекс» объявил, что сумма сделки составит 475 млрд рублей.

Собеседник издания уточнил, что оставшиеся 3,7% акций уже принадлежат российскому «Яндексу».

Представители «Яндекса» от комментариев воздержались, а в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили газете, что он не принимал участия в заседании.

Как сообщало ИА Регнум, о продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей головная компания Yandex N. V. объявила 5 февраля.

Как заявили в компании, теперь Yandex N. V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года компания сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса», при этом сохранит бизнесы и сервисы группы Yandex N. V. за исключением зарубежных стартапов и финского дата-центра.

Новой головной компанией «Яндекса» будет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в конце 2023 года в Калининграде. Основным владельцем российских активов компании станет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса».

Закрытие сделки по продаже бизнеса «Яндекса» пройдёт в два этапа, первый ― в I полугодии 2024 года, второй ― через семь недель. Оплату сделки проведут в юанях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на важность того, чтобы компания «Яндекс» продолжала работу в России. Он назвал «Яндекс» одним из национальных чемпионов в экономике в своей области и одной из крупнейших компаний, в которой работает много талантливых людей.

По словам декана факультета права НИУ ВШЭ, члена РОЦИТ Вадима Виноградова, сделка по продаже активов «Яндекса» станет новым этапом развития компании и важнейшим решением для России в целом.

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов выразил мнение, что сделка по продаже Yandex N. V. активов в России позитивно скажется на дальнейшем развитии IT-отрасли в России.

15 февраля стало известно, что совет директоров нидерландской компании Ynadex N. V. одобрил сделку по продаже российских активов.