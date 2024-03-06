Вашингтон, 6 марта, 2024, 11:29 — ИА Регнум. В 2023 году киевские власти на фоне потерь и нехватки людей на фронте отправили в Судан военных для участия в конфликте между Вооруженными силами африканского государства и отрядами Сил быстрого реагирования, сообщила 6 марта газета Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Когда генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, правитель Судана, оказался в осаде повстанцев прошлым летом, он обратился за помощью к неожиданному союзнику: Владимиру Зеленскому», — говорится в материале.

Как рассказали журналистам газеты украинские и суданские чиновники, Судан якобы тайно поставлял Киеву оружие, поэтому глава киевского режима согласился отправить военных. В Киеве эту информацию отказались комментировать, однако не исключили, что украинские военные могут находиться за границей. Журналисты отметили, что для Украины отправка войск в Африку якобы является частью стратегии, направленной против России.

В Судане с апреля 2023 года идут бои между Вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования (СБР). Конфликт привёл к миграции жителей Судана. Так, по данным Международной организации ООН по миграции, число внутренне перемещенных лиц в стране превысило семь миллионов человек. Международный комитет Красного Креста предупредил, что конфликт может привести к вспышкам болезней и коллапсу системы здравоохранения в республике.

Как сообщало ИА Регнум, британская разведка MI6 подготовила для отправки в Африку диверсантов из украинских националистов, которые будут подрывать сотрудничество стран материка с Россией. Комментируя эту информацию, военный эксперт, полковник запаса, ветеран разведки Анатолий Матвийчук летом 2023 года предположил, что Британия, как и прежде, собралась решать проблемы чужими руками, а точнее, руками украинских ультраправых. По мнению эксперта, в Центральной Африке и Нигере диверсанты с Украины, вероятнее всего, займутся террором.

Сообщалось также, что контингент украинских диверсантов, который отправится в Африку, будет состоять из сотни военных. В их задачу будут входить диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. При этом отряд с военными собирались отправить из порта Измаил в Судан.