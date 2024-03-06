Москва, 6 марта, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил законопроект о запрете рекламы информационных ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы. Соответствующие изменения внесут в Федеральный закон «О рекламе».

Александр Щербак/ТАСС

Документ запретил распространение рекламы на информационных ресурсах иноагента. В этой связи рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение этих требований.

Помимо этого, законопроект запретил рекламу информационных ресурсов иностранных агентов в СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума в конце февраля приняла в третьем чтении законопроект, вводящий полный запрет рекламы у иноагентов. Закон запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов. Запрет распространятся в том числе на сайты, блоги и соцсети иноагентов. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы иноагентов.

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских призвал лишить иноагентов права пользоваться соцсетями. В ноябре 2022 года депутат Госдумы Денис Майданов призвал ввести запрет на упоминание иноагентов и удалять их контент.