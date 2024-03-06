Москва, 6 марта, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в поздравлении лётчику-космонавту, Герою Советского Союза Валентине Терешковой отметил её активную гражданскую позицию и огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, сообщили на сайте Кремля.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Валентина Терешкова

«Отмечу Вашу активную гражданскую позицию, значимую общественную, законотворческую деятельность», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства поздравил Терешкову с днём рождения и с наступающим Международным женским днём. Путин пожелал ей здоровья и всего наилучшего.

По словам президента, Терешкова принадлежит к прославленной плеяде отважных, сильных духом, преданных Родине людей. Как отметил Путин, легендарный подвиг Терешковой, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, героическая биография по праву вписаны в историю страны и служат достойным примером для молодёжи.

Сегодня, 6 марта, Валентина Терешкова отмечает 87-летие. Первая женщина-космонавт родилась 6 марта в 1937 году в крестьянской семье в Ярославской области. Терешкова окончила всего семь классов и пошла работать на Ярославский шинный завод, одновременно она училась в вечерней школе. Затем училась на заочном отделении техникума легкой промышленности и работала ткачихой на предприятие «Красный Перекоп».

В двадцать лет Терешкова впервые пришла в аэроклуб города Ярославля, где начала заниматься парашютным спортом. Почти за три года она совершила около ста прыжков.

В1962 году Терешкова прошла общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР. В том же году сдав экзамены, получила квалификацию «космонавт». 16 июня 1963 года получила квалификацию космонавта III класса. 16–19 июня 1963 года Валентина Терешкова выполнила полёт в космос в качестве единственного члена экипажа — командира корабля «Восток-6» (позывной «Чайка»). Полёт длился 2 дня 22 часа 50 минут. Терешкова вошла в историю как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полёт.

В июне 2023 года Путин наградил Валентину Терешкову орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса. В указе говорилось, что Терешкова награждается за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полёта в космос, активную общественную и международную деятельность.