Коломна, Московская область, 6 марта, 2024, 10:16 — ИА Регнум. В Коломне злоумышленник закидал коктейлями Молотова дом главного инженера Конструкторского бюро машиностроения (КБМ), сообщил 6 марта Telegram-канал «112».

Максим Блинов/РИА Новости Главный инженер Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин

«Мужчина метнул зажигательную смесь в дом Валерия Кашина», — говорится в сообщении.

По данным источника, инцидент произошёл накануне вечером. Обошлось без серьёзных последствий. Злоумышленника задержали жители и удерживали до приезда полиции. Задержанный рассказал правоохранителям, что с ним связались в мессенджере и сообщили, что на его имя оформлен кредит в размере 1,4 млн рублей. Долг обещали списать, если он устроит поджог дома главного инженера Конструкторского бюро машиностроения.

Конструкторское бюро машиностроения — один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Предприятие внесено в санкционный список всех стран Евросоюза, США, Канады и ряда других стран. Оно специализируется на переносных зенитных ракетных комплексах, противотанковых ракетных комплексах, оперативно-тактических ракетных комплексах и комплексах активной защиты.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года в кипрской столице Никосии загорелось здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Со слов очевидцев, здание забросали коктейлями Молотова. Пожар был сильный: сгорела вся стена, крыша, материалы.

В январе 2024 года сотрудники ФСБ задержали мужчину за попытку поджога объекта Минобороны в Барнауле. Задержанный в ноябре 2023 года по интернету связался с представителем запрещённой в России террористической военизированной организации и выразил готовность совершить теракт. Выполняя задание куратора, он изготовил коктейли Молотова для поджога объекта Минобороны. Мужчину задержали при попытке теракта.