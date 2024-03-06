Берлин, 6 марта, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с критикой заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости перестать трусить в вопросе помощи Киеву, а также его слов об отправке войск на Украину. Слова главы минобороны ФРГ 6 марта процитировало немецкое издание Tagesschau.

dpa/picture-alliance/ТАСС Министр обороны Германии Борис Писториус

«С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей, или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах», — сказал он.

По словам Писториуса, таковыми являются эффективное и быстрое увеличение производственных мощностей промышленности ЕС, к примеру, в производстве боеприпасов для артиллерии и систем противовоздушной обороны.

Такого рода высказывания не помогают западным странам решить проблемы, с которыми они сталкиваются в ходе оказания помощи Украине, добавил глава минобороны ФРГ.

Макрон 5 марта в ходе встречи с проживающими в Праге французскими эмигрантами заявил, говоря об украинском конфликте, что теперь необходимо активизироваться и не быть трусами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день французский лидер на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом отметил, что Париж выступает против изъятия замороженных активов России. По его словам, даже начало обсуждения этого вопроса может ослабить ЕС.

Макрон 27 февраля заявил, что лидеры стран Европы обсуждали в Париже возможность отправки войск на Украину. В то же время, он признал, что они не смогли договориться по этому вопросу.

После разразившегося из-за таких заявлений шквала критики президент Франции 4 марта заявил, что Париж не рассматривает возможность отправки военных в зону украинского конфликта. Макрон добавил, что Франция не воюет с Россией и выступает против эскалации конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, 27 февраля назвал неизбежным конфликт между Россией и НАТО в случае отправки Западом войск на Украину. Он отметил, что страны альянса должны оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчёт.