Питтсбург, США, 6 марта, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал два очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Коламбус Блю Джекетс», что позволило ему занять 51-е место в списке снайперов в истории НХЛ.

AP/TASS Евгений Малкин

Игра проходила на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончалсь победой хозяев со счётом 5:3.

По итогам встречи в активе 37-летнего российского хоккеиста стало 1277 (489 шайб + 788 голевых пасов) очков в 1123 играх в НХЛ. На 50-м месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ находится Норм Улльман (490 голов), на 49-м — Жан Рателль (491).

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля «Питтсбург» проиграл команде «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Малкин записал на свой счёт во встрече одну результативную передачу.

Российский форвард «Пингвинз» 14 февраля заявил, что решение Международной федерации хоккея отстранить российскую сборную по хоккею от международных соревнований, включая Олимпиаду, негативно повлияет на молодых игроков НХЛ. Малкин подчеркнул, что каждый спортсмен хочет носить форму национальной сборной.