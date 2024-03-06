Анкара, 6 марта, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Западные страны хотят попытаться затянуть украинский конфликт с помощью действий военных специалистов и диверсий. Такое мнение 2 марта высказал обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.

Владимир Трефилов/РИА Новости

«США и их партнёры не могут отправить военных на Украину для прямого участия в боевых действиях, но они начали экспортировать «особую войну» для реализации стратегии по затягиванию конфликта», — написал он.

Журналист уточнил, что под «особой войной» имеются в виду диверсионные операции НАТО, направленные против России.

Доказательствами этого являются появившиеся недавно данные о базах ЦРУ на Украине и опубликованная в начале марта утечка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в которой они обсуждали возможность нанесения ударов по Крымскому мосту с использованием крылатых ракет Taurus, пояснил Гюллер.

«И вот единственный вариант, который США могут реализовать в рамках своей стратегии по затягиванию конфликта, заключается в следующем: расширение «тренировочных миссий» на Украине, <…> и посредством этого ведение «особой войны», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, главред RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких военных, в котором они говорили о планируемой атаке на Крымский мост ракетами Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 марта пообещал, что Берлин разъяснит и расследует ситуацию с утечкой этого разговора.

В беседе принимали участие начальник отдела операций и командования ВВС ФРГ генерал Франк Грефе, инспектор ВВС Германии Инго Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования ФРГ Фроштедте и Фенске. Они в том числе допустили передачу Киеву координат для ударов по территории России с точностью до трёх метров.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 5 марта назвала участников этого разговора бесславными ублюдками. Она отметила, что офицеры бундесвера в ходе беседы позитивно отзывались об опыте гитлеровской армии.