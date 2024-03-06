Воронеж, 6 марта, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарной службы спасли 52 человека при пожаре в частном пансионате для престарелых в Воронеже. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что пожар вспыхнул на кровле здания и его площадь составила 200 квадратных метров.

«По информации администрации, внутри находились 52 человека: 49 пациентов, три человека персонала. В кратчайшие сроки пожарным МЧС России удалось эвакуировать всех», — говорится в сообщении.

Позднее в МЧС уточнили, что возгорание в частном пансионате удалось локализовать, а затем ликвидировать открытое горение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 марта в котельной на Шагонарской ТЭЦ в Тыве произошёл взрыв и вспыхнул пожар с сильным задымлением, в результате чего работу котельной остановили. На место происшествия выехала бригада врачей, в которую вошли травматологи, анестезиологи, специалисты по ожогам.

Позднее в этот же день стало известно, что число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ выросло до 16 человек. Все пострадавшие являются сотрудниками предприятия.