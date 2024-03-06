Вашингтон, 6 марта, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Американцам стоит понять, что настоящий враг США сейчас находится в Вашингтоне и затягивает страну в болото. Такое мнение 5 марта высказал бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

РИА Новости

По словам эксперта, США необходимо прекратить вести военные действия за океаном, так как страна сталкивается с гораздо более серьёзной внутренней угрозой.

«Людям нужно понять, что враг находится в Вашингтоне, именно он затягивает страну в болото», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 марта президент США Джо Байден проиграл малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях демократов в Американском Самоа. Не фигурирующий в списке основных конкурентов главы Белого дома кандидат обошёл его на 12%.

Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон 5 марта заявил, что США ожидает судьба Римской империи из-за кризиса с нелегальной миграцией и возможности службы в армии для неграждан. По его словам, в страну приехали десятки миллионов нелегальных мигрантов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 марта заявил, что отношения России и США после выборов американского президента будет определять «набор идей» нового руководства в Вашингтоне по отношению к Москве. Он подчеркнул, что Россия будет работать с любым президентом, которого выберут американцы.