Донецк, 6 марта, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Минобороны России показало боевую работу расчёта переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» группировки «Восток» Вооружённых сил России на южнодонецком направлении.

РИА Новости

В ведомстве отметили, что за месяц подразделение уничтожает как минимум один вертолёт ВСУ под Угледаром. Стрелок-зенитчик с позывным Сочи сообщил, какие цели поражает его отряд.

«Работаем по разным целям. Но в основном авиация — вертолеты, истребители…» — сказал военнослужащий.

Зенитчик уточнил, что дальность стрельбы «Иглы» не превышает 5 км. По его словам, удар по цели следует производить после того, как боевая машина противника выпустит тепловые ловушки, чтобы ракета ПЗРК не сбилась с курса.

Расчёт зенитно-ракетного комплекса также занимается уничтожением беспилотников ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что на счету только одной батареи ПЗРК «Игла» более 100 поражённых воздушных целей.

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Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал о том, что Вооружённые силы России сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8 и 652 беспилотника украинской армии в зоне спецоперации.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны уничтожили семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету Patriot, четыре переделанные для поражения наземных целей ракеты С-200, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM и 42 ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Конашенков 5 марта заявил, что на южнодонецком направлении ВС РФ поразили зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны Stormer британского производства.