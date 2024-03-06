Вашингтон, 6 марта, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден проиграл малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях (кокусах) Демократической партии в Американском Самоа. Об этом во вторник, 5 марта, сообщило издание Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По информации источника, всего на данных собраниях избиратели подали 91 бюллетень, из которых 51 получил Джейсон Палмер, остальные — Джо Байден. Таким образом, Палмер, не фигурирующий в списке основных конкурентов Байдена, опередил действующего главу Белого дома на 12%.

Американское Самоа не принимает участия во всеобщих выборах, а участвует только в праймериз. Поражение Байдена стало первым случаем в истории США, когда в Самоа проиграл действующий президент.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CNN сообщил, что в ходе подсчёта голосов Джо Байден побеждает на первичных выборах Демократической партии в 11 штатах, среди которых Вермонт, Вирджиния, Мэн, Северная Каролина, Массачусетс, Оклахома, Теннесси, Техас, Алабама, Арканзас и Колорадо. Его главный оппонент — Дин Филлипс, представляющий третий округ штата Миннесота в палате представителей Конгресса США, — набирает не более 12% голосов.