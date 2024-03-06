Шагонар, Тыва, 6 марта, 2024, 07:23 — ИА Регнум. До 16 человек возросло количество пострадавших в результате пожара на Шагонарской теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Улуг-Хемском районе Тывы. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба администрации региона.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что 16 человек госпитализировано в связи с ЧП на Шагонарской ТЭЦ. По предварительным данным, все пострадавшие являются сотрудниками предприятия. В Улуг-Хемский межрайонный медицинский центр выехала бригада врачей из республиканских медорганизаций.

По данным ГУ МЧС по Тыве, на месте происшествия работают силы и средства 17-й пожарно-спасательной части в количестве семи человек и четырёх единиц техники. Кроме того, в Шагонар выехала оперативная группа регионального отделения МЧС.

На настоящий момент пожар локализован на площади 50 кв. метров. Всего эвакуирован 21 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Тыве пострадали десять человек, погибших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.