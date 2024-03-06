Наступивший, 742-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, заявившего на брифинге журналистам 5 марта, что у Киева якобы есть план, чтобы добиться победы на поле боя. Высказав уверенность, что в запасе у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть «несколько сюрпризов», Миллер добавил, что в Госдепе «с нетерпением» ждут результатов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Широкий общественный резонанс вызвала также статья обозревателя турецкой газеты Cumhuriyet Мехмета Али Гюллера, где сказано, что Запад попытается затянуть конфликт на Украине при помощи диверсий против России. Такие действия журналист обозначил, как «особая война».

По его мнению, доказательствами намерений НАТО служат обнародованная на днях утечка разговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus.

Тем временем непосредственно в зоне СВО артиллеристы группировки «Центр» уничтожили командный пункт ВСУ на авдеевском направлении, информирует 6 марта Минобороны.

Уточняется, что, выполнив серию выстрелов из самоходных минометов «Нона-СВК», расчёты горной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» покинули огневой рубеж, уводя боевую машину от удара артиллерии и дронов-камикадзе.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.