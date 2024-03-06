Мелитополь, 6 марта, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что рассчитывает на скорое освобождение всей территории региона, в том числе и областного центра — города Запорожье. Об этом он рассказал в беседе с «РИА Новости» 6 марта на полях Всемирного фестиваля молодёжи.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена», — указал Балицкий.

Запорожская область, как и Херсонская область и Донецкая и Луганская Народные Республики, вошла в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года по итогам референдума. Власти Украины не признают результаты волеизъявления жителей региона. На данный момент под контролем Вооружённых сил России находится более 70% территории Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, контролируют ВСУ.

По словам Евгения Балицкого, украинские войска в Запорожской области не в состоянии дать достойный отпор, поскольку российские военные имеют очевидное преимущество в вооружении, в том числе и в артиллерии. Как передавало ИА Регнум, губернатор Запорожской области также указал, что Вооружённые силы Украины регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру с целью нанести хоть какой-нибудь ущерб ввиду отсутствия успехов на линии боевого соприкосновения.