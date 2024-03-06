Москва, 6 марта, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Второй западный военный окружной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего курсанта командного училища Владислава Бояршинова, которого обвинили в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Подсудимый признал свою вину, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

«Судом в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора было учтено полное признание фигурантом дела вины и его деятельное раскаяние в совершении государственной измены в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ)», — рассказал представитель правоохранительных органов.

Бояршинова признали виновным в сборе разведывательной информации, которую могли использовать для подрыва безопасности России. Другой источник журналистов уточнил, что на момент оглашения приговора подсудимый был отчислен из военного командного училища по нереабилитирующим основаниям.

Согласно картотеки второго западного окружного военного суда, дело Бояршинова поступило для рассмотрения в конце января 2024 года. Процесс велся в закрытом режиме, поскольку материалы расследования содержат гриф «Совершенно секретно».

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля суд в Красноярске приговорил 23-летнего Дмитрия Киселёвак 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и диверсии. По данным силовиков, он собирал данные о строениях с предполагаемым расположением российских военнослужащих в Харцызске в ДНР, а после направлял эту информацию представителям СБУ. Киселёв также получил от украинских спецслужб задания отправлять фото и видео объектов, совершать взрывы и поджоги на железной дороге.

26 февраля второй западный окружной военный суд заочно приговорил актёра Кирилла Канахина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к пожизненному заключению. Его признали виновным в госизмене. По информации следствия, осуждённый находится на территории, контролируемой ВСУ.

Он вступил в ряды так называемого «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также участвовал в нападениях на мирных жителей и российских военнослужащих в Брянской, Белгородской и Херсонской областях.