Красный Лиман, ДНР, 6 марта, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили опорные пункты и скопление живой силы ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 6 марта, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Су 25

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и скопление живой силы ВСУ на краснолиманском направлении… Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что все указанные цели были успешно поражены. После выполнения боевой задачи экипажи Су-25 выполнили противоракетный манёвр с отстрелом ЛТЦ (ложные тепловые цели) и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 4 марта, в Министерстве обороны России сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил на краснолиманском направлении скопление личного состава и несколько опорных пунктов Вооружённых сил Украины. Для удара российские лётчики использовали фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.