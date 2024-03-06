Брюссель, 6 марта, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Европейский союз рассчитывает к 2027 году заработать до 15 миллиардов евро от реинвестиции замороженных российских активов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в ходе пресс-конференции в Брюсселе 5 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Рассчитываем в предстоящие недели… достичь соглашения об использовании этих средств. Мы подсчитали, что возможно получить доход в 15 миллиардов евро до 2027 года, однако окончательная сумма будет зависеть от процентной ставки и дивидендов», — указал чиновник.

Рейндерс уточнил, что на данный момент в руках Евросоюза находится около 208 миллиардов евро заблокированных российских суверенных активов. Кроме того, в ЕС заморожены порядка 27 миллиардов евро частных активов, принадлежащих бизнесменам и предпринимателям, подпавшим по антироссийские санкции.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Financial Times сообщило, что Еврокомиссия планирует использовать прибыль от реинвестирования замороженных российских активов с целью поддержания оборонной промышленности Украины. По данным источника, компания Euroclear в 2023 году получила прибыть от активов РФ в размере 4,4 миллиарда евро.

После начала специальной военной операции на Украине страны Европейского союза и G7 заморозили порядка 300 миллиардов евро российских активов. Из них почти 200 миллиардов евро находятся на счетах бельгийской компании Euroclear.

Российская сторона неоднократно подчёркивала недопустимость использования суверенных активов РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2023 года заявил, что Москва примет ответные меры в случае отъёма российских активов. Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть замороженных в России средств иностранных инвесторов можно обменять на замороженные активы РФ.