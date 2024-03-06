Порт-о-Пренс, 6 марта, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Самолёт премьер-министра Гаити Ариэля Анри не смог совершить посадку в аэропорту Порт-о-Пренса из-за перестрелок между вооружёнными бандами и полицией. Об этом 5 марта сообщает агентство Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

Премьер-министр Гаити возвращался на родину после визита в Кению. В период его отсутствия на Гаити активизировались бандитские группировки, а в столице страны Порт-о-Пренсе уже несколько дней продолжаются столкновения банд и сотрудников правоохранительных органов.

В момент, когда авиалайнер с Ариэлем Анри на борту готовился идти на посадку, в аэропорту Порт-о-Пренса разгорелась перестрелка между полицией и вооружённой бандой. В итоге из соображений безопасности было принято решение приземлиться на территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Гаити вооружённые злоумышленники предприняли попытку захватить международный аэропорт в Порт-о-Пренсе. Нападение произошло после объявления комендантского часа в городе, на момент инцидента воздушная гавань была закрыта.

Нападение на аэропорт названо крупнейшим за всю историю Гаити. Бандам противостояли сотрудники полиции.

В Гаити члены вооружённых группировок напали на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся там заключённых. Атака произошла в момент отсутствия в стране премьер-министра Ариэля Анри, который в Кении достиг соглашения об отправке в Гаити миротворческого контингента для борьбы с вооружёнными группировками.

Вооружённые банды в борьбе за передел сфер влияния парализовали жизнь в столице Гаити и консолидируются в других регионах страны.

Ситуация в сфере безопасности на Гаити и гуманитарная обстановка резко ухудшились после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и мощного землетрясения, жертвами которого стали свыше 2,2 тыс. человек.