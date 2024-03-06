Рига, 6 марта, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров из России и Белоруссии, запрещённых к ввозу в Латвию, утвердило правительство прибалтийской страны. Об этом 5 марта сообщил портал Mixnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Запрет распространяется на многие овощи и корнеплоды. В частности, запрещены для ввоза в Латвию картофель, помидоры, лук, чеснок, капуста, садовый салат, морковь, столовая репа и брюква, столовая свекла, овсяные корни, корневой сельдерей, редис, огурцы и корнишоны, бобовые, свежие овощи.

Кроме того, из России и Белоруссии в Латвию запрещено будет ввозить зерновые культуры, такие как пшеница и смесь пшеницы и ржи, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго и гречка.

Под запрет попали также мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыба или ракообразные, отруби, остатки производства крахмала и тому подобные остатки, комбикорм из сахарного тростника и другие отходы производства сахара, остатки производства бродящих напитков, масляные комбикорма из соевых бобов, арахисовое масло, хлопковые семена, семена рапса, косовые орехи или пальмовые орехи, а также моллюски или другие водные беспозвоночные.

Кроме того, ввозить в Латвию из России и Белоруссии нельзя виноградный осадок, материалы растительного происхождения и растительные отходы, остатки, побочные продукты и изделия, используемые в кормах для животных.

Постановление вступит в силу 8 марта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива Латвии, Литвы и Эстонии о запрете импорта российского продовольствия в страны Евросоюза станет самоубийством для экономики союза.

Власти Латвии недовольны тем, что латвийские порты и железная дорога обслуживают транзит российского зерна. Они приняли решение если не запретить полностью ввоз зерновых из России на уровне всего Евросоюза, то преградить ему путь на местном уровне.

Как указал президент Латвии Эдгар Ринкевич, латвийским предпринимателям принципы важнее денег — и поэтому они должны быть готовы разориться, лишь бы насолить России.