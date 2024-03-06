Лондон, 6 марта, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Военная полиция Великобритании задержала пятерых военнослужащих британского спецназа особой воздушной службы (SAS) по подозрению в совершении военных вступлений во время операций в Сирии. Об этом сообщило издание The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Пять военнослужащих SAS были задержаны британской военной полицией по подозрению в совершении военных преступлений во время операций в Сирии», — говорится в материале.

По информации источника, сообщения о задержании подтвердили в министерстве обороны Великобритании. При этом в ведомстве отказались давать прямые комментарии о ходе расследования, уточнив, что минобороны со всей серьёзностью относится к любым обвинениям своих сотрудников.

В начале года США и Великобритания начали наносить многочисленные удары по территории Йемена, а также по объектам проиранских группировок в Ираке и Сирии в ответ на атаки йеменских хуситов на торговые и военные суда в Красном море.

Как передавало ИА Регнум, позднее представитель британского правительства в эфире телеканала Sky News сообщил, что Великобритания поддержала удары ВВС Соединённых Штатов Америки по территории Сирии и Ирака, подчеркнув, что Лондон и Вашингтон являются верным союзниками, осуждающими деятельность Ирана на Ближнем Востоке.

Россия осудила идею США об «ударах возмездия» на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности предотвращения эскалации конфликта. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях необходимо предпринимать шаги с целью деэскалации напряжённости.