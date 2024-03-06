Владивосток, 6 марта, 2024, 04:45 — ИА Регнум. Осадки в виде снега выпадут 8 марта в Хасанском округе на юге Приморского края, где несколько дней назад начались природные пожары, сообщила журналистам пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«В Хасанском округе, где бушуют природные пожары, ожидается 8 марта снег. Прогнозируется 2 мм осадков. Ориентировочно, снежный покров составит 2-3 см», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Коридзе добавила, что в этом районе температура воздуха составит около 0 градусов по шкале Цельсия.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта стало известно, что на юге Приморья тушат два природных пожара площадью 363 гектара. 4 марта появилась информация о том, что площадь пожаров в регионе составила 5 тысяч гектаров.

На фоне бушующих природных пожаров в крае впервые заметили редкое природное явление — огненный смерч. В Хасанском округе в связи с ситуацией ввели режим повышенной готовности.