Вашингтон, 6 марта, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины указал на необходимость расширения производственных мощностей военно-промышленного комплекса (ВПК) США. Такое заявление сделал 5 марта глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Белом доме на заседании Совета по вопросам конкуренции в стране.

Иван Шилов ИА Регнум Экономика США

«Военные действия на Украине также показывают, что нам срочно необходимо расширять собственные производственные мощности и еще более тесно координировать свои действия с нашими партнерами и союзниками», — отметил глава американского военного ведомства.

По мнению Остина, одобренные Конгрессом США пакеты помощи Украине положительно сказались на американской экономике. Инвестиции в ВПК позволили расширить производственные мощности и создать рабочие места.

«Вооружения, которое мы отправили на Украину, чтобы помочь ей защитить себя, производятся в Америке американскими рабочими по всей стране — от Техаса до Огайо и Аризоны», — подчеркнул глава Пентагона.

Как указал Ллойд, Конгрессу необходимо утверждение дополнительных ассигнований на помощь Киеву, так как этот шаг позволит и дальше инвестировать в ВПК США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным газеты The Wall Street Journal, с начала специальной военной операции на Украине выпуск заказов в оборонном секторе США вырос на 17,5%. По данным Госдепа, в течение года США заключили сделок по производству вооружения более чем на $80 млрд, из которых примерно $50 млрд приходится на европейских союзников.

Из $60 млрд, обещанных Киеву, 64% фактически поступят на оборонно-промышленную базу США. Таким образом, Пентагон, благодаря поддержке киевского режима, обеспечил рост ВПК США.

В марте 2023 года заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что США видят в Украине инструмент для ослабления России, поэтому им невыгоден мир между Москвой и Киевом. Он отметил, что американский бизнес и ВПК воодушевлены планами американского президента Джозефа Байдена продолжать накачку Украины оружием.