Москва, 6 марта, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Заявление координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джона Кирби о планах Владимира Зеленского воевать самостоятельно свидетельствует о склонности Вашингтона к предательству своих союзников. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Ранее во вторник Джон Кирби в ходе регулярного брифинга заявил, что глава Зеленский никогда не просил у США направлять на Украину американские войска. При этом он уточнил, что Киев намерен использовать только свои вооружённые силы, однако они нуждаются в средствах для ведения боевых действий, в том числе в вооружении и технике.

«Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя», — написала она в своём Telegram-канале 5 марта.

При этом Захарова отметила, что стремление Украины вступить в НАТО противоречит желанию Владимира Зеленского якобы самостоятельно вести боевые действия.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что американская сторона не намерена отправлять войска на Украину, как и не планирует повышать уровень боеготовности своих ядерных сил. Президент Франции Эммануэль Макрон также отверг предположения о возможной отправке французских военнослужащих, хотя до в конце февраля он подтвердил, что главы стран Евросоюза обсуждали эту тему на конференции в Париже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Макрона, напомнил, что в случае отправки военнослужащих стран НАТО на Украину конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом будет неизбежен. В связи с этим Песков призвал страны Запада задумать на тем, насколько такие перспективы соответствуют их интересам.