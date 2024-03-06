Нью-Йорк, США, 6 марта, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Специалисты киберкомандования США и киберсил ЕС проводят на Украине обучение хакеров, заявила представитель России Ирина Тяжлова на седьмой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ 2021-2025.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«На Украину направляются отряды киберкомандования США и многонациональных киберсил ЕС, которые обучают и координируют хакеров, собирают данные о способах взлома и уязвимостях российских систем для последующей передачи Пентагону и АНБ [Агентству национальной безопасности], натовским военным структурам», — сказала дипломат.

По словам Тяжловой, Запад создаёт форматы помощи Киеву с использованием информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях. Она напомнила, что для такой деятельностью в декабре 2023 года создали так называемый Таллинский механизм.

Дипломат также указала на угрозу со стороны западных IT-корпораций, которые предоставляют правительствам свои ресурсы, позволяющие без разрешения извлекать защищенные данные из личных устройств российских граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и другие страны НАТО привлекают хакеров на Украине для организации кибератак на РФ. Он подчеркнул что американские специалисты непосредственно курируют работу украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО).

В апреле в Центре общественных связей ФСБ России проинформировали о том, что подразделения наступательных киберопераций стран Запада используют сетевую инфраструктуру Украины для скрытного применения против РФ новых видов кибероружия.