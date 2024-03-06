Вашингтон, 6 марта, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Цена биткоина снизилась до $62,5 тысяч после обновления рекорда, зафиксированного 5 марта, следует из данных торгов на бирже криптовалют Binance.

(сс) geralt Криптовалюта

Ранее стоимость биткоина превысила отметку в $69 тысяч, обновив рекорд ноября 2021 года.

В общей сложности за месяц эта криптовалюта выросла в цене на 60%.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа 2023 года стоимость биткоина резко упала — до $25,392 тысячи. Вместе с тем в октябре было зафиксировано значительное увеличение цены этой криптовалюты — до более чем $34 тысяч.

В мае заместитель министра финансов России Алексей Моисеев допустил, что Федеральная налоговая служба РФ в ближайшем будущем может стать регулятором криптовалют. Он добавил, что у желающих появится возможность добывать валюту, продавать или держать на носителях. Однако эти лица не смогут купить её обратно или использовать для оплаты