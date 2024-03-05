Вашингтон, 6 марта, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Американские войска не будет принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил 5 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов, трансляция которого осуществлялась на официальной странице Белого дома в соцсети Х.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Представителя Белого дома попросили прокомментировать призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к союзникам «не проявлять трусость».

В ответ Кирби уточнил, что не намерен анализировать слова Макрона, у которого есть право на своё мнение. Представитель Белого дома подчеркнул, что может говорить только от имени президента США и главнокомандующего Джозефа Байдена. По словам Кирби, американский лидер с самого начала конфликта дал понять, что американские войска не будут принимать участие в боевых действиях на украинской территории.

«Президент США Джо Байден не намерен направлять войска США на Украину. Киев не запрашивал помощь подобного рода», — пояснил Кирби.

Представитель Белого дома указал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не просил союзников отправить войска на Украину, речь шла только о предоставлении Киеву средств и возможностей. Кирби пояснил, что украинский глава собирается воевать своими силами, но просит помочь ему средствами и возможностями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщил президент Франции Макрон после конференции по поддержке Украины в Париже, руководители стран Евросоюза обсудили тему возможной отправки своих военных на Украину. По словам Макрона, участникам конференции не удалось прийти к общему мнению по этому вопросу, однако в будущем такой сценарий вполне возможен.

Россия не раз предупреждала страны НАТО об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против российских войск на Украине. напомнил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.