В Белом доме заявили о желании Украины воевать самостоятельно
Кирби: войска США не поедут на Украину, Киев хочет действовать своими силами
Вашингтон, 6 марта, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Американские войска не поедут воевать на Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 5 марта.
Его попросили прокомментировать призыв президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных.
Кирби отказался оценивать слова французского лидера. Координатор отметил, что глава киевский режим никогда не просил у США направлять на Украину американские войска.
Он уточнил, что украинская сторона хочет использовать только свои силы, а ВСУ требуются лишь средства для ведения боевых действий. Кирби также подчеркнул, что в настоящее время оборонительные линии киевской армии изменяются в не том направлении, которое хотел бы видеть Вашингтон. Представитель Белого дома признал, что Вооружённые силы России продвигаются на Запад.
Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Эммануэль Макрон проинформировал о том, что на саммите лидеров стран ЕС и НАТО обсуждалась возможная отправка военных из стран Запада в зону украинского конфликта. Президент отметил, что участники встречи не смогли довогориться по этому вопросу.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и руководители некоторых государств Евросоюза опровергли наличие подобных планов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что в случае отправки военнослужащих стран Запада на Украину прямой конфликт между Россией и НАТО будет неизбежным. Он добавил, что страны Североатлантического альянса должны оценивать последствия таких решений.
4 марта Макрон объявил, что Франция в ближайшее время не станет отправлять своих военнослужащих в зону украинского конфликта.