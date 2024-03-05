Вашингтон, 6 марта, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Американские войска не поедут воевать на Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 5 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Его попросили прокомментировать призыв президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных.

Кирби отказался оценивать слова французского лидера. Координатор отметил, что глава киевский режим никогда не просил у США направлять на Украину американские войска.

Он уточнил, что украинская сторона хочет использовать только свои силы, а ВСУ требуются лишь средства для ведения боевых действий. Кирби также подчеркнул, что в настоящее время оборонительные линии киевской армии изменяются в не том направлении, которое хотел бы видеть Вашингтон. Представитель Белого дома признал, что Вооружённые силы России продвигаются на Запад.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Эммануэль Макрон проинформировал о том, что на саммите лидеров стран ЕС и НАТО обсуждалась возможная отправка военных из стран Запада в зону украинского конфликта. Президент отметил, что участники встречи не смогли довогориться по этому вопросу.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и руководители некоторых государств Евросоюза опровергли наличие подобных планов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что в случае отправки военнослужащих стран Запада на Украину прямой конфликт между Россией и НАТО будет неизбежным. Он добавил, что страны Североатлантического альянса должны оценивать последствия таких решений.

4 марта Макрон объявил, что Франция в ближайшее время не станет отправлять своих военнослужащих в зону украинского конфликта.