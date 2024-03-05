Москва, 6 марта, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Возгорание автомобиля произошло на набережной Академика Туполева в районе дома 19 в Москве. Об этом 5 марта сообщил департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что автомобиль загорелся в районе дома номер 19 на набережной Академика Туполева. Инцидент произошёл на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель.

На месте происшествия работают оперативные службы города. На момент ЧП движение в районе ДТП сильно затруднено, заняты две полосы движения из четырёх. В Дептрансе рекомендовали водителям выбирать пути объезда. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате ДТП в подмосковной Кашире погибли три человека, ещё двое получили травмы. Предварительно, легковой автомобиль столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

Кроме того, сообщалось, что 1 марта в Москве на Новорязанском шоссе столкнулись несколько автомобилей. ДТП произошло в районе съезда с Волгоградского проспекта на Московскую кольцевую автодорогу (МКАД).