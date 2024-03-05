Киев, 6 марта, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в текущем году. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований (SOCIS).

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

Социологическое исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта 2024 года. Своё мнение высказали свыше трёх тысяч проживающих на территории Украины респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила 2,1%.

Согласно опросу, Залужный смог бы набрать в первом туре 41,4% среди тех, кто принял бы участие в выборах, если бы такие состоялись. Глава киевского режима Владимир Зеленский смог бы набрать лишь 23,7%, экс-президент Украины Пётр Порошенко — 6,4%. Во втором туре Залужный победил бы Зеленского с 67,5% против 32,5% голосов.

При этом 59,7% участников опроса высказались против проведения выборов, пока на Украине действует режим военного положения, обратного мнения придерживаются 24,2%.

Как передавало ИА Регнум, в феврале эксперт ассоциации военных политологов и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что у Валерия Залужного как минимум в два раза больше поддержки со стороны украинских избирателей и армии, в связи с чем экс-главком ВСУ без труда смог бы победить Зеленского на выборах.