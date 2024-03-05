Сочи, Краснодарский край, 5 марта, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Сочи вечером 5 марта. Об этом сообщило «РИА Новости».

Hiro Komae /AP/TASS Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Как уточнил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, у Гросси в Сочи на первую половину дня 6 марта запланированы консультации с российской делегацией касательно Запорожской АЭС и военной активности вокруг неё.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Гросси собирается провести ряд встреч на высоком уровне в ходе своего визита в Россию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что в ближайшее время президент России Владимир Путинможет пообщаться с Рафаэлем Гросси.

Гросси 7 февраля в четвёртый раз посетил Запорожскую АЭС. Вместе с главой МАГАТЭ на станцию прибыла группа наблюдателей, они сменили работающих на тот момент на станции коллег, которые присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Глава МАГАТЭ отметил, что радиационная и химическая защита на станции находится на высоком уровне.