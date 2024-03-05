Краснодар, 5 марта, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи провели экспертную площадку «История мира начинается с истории моей семьи», сообщили в пресс-службе ВОД «Волонтёры Победы».

Официальный Telegram-канал Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»

В мероприятии приняли участие житель блокадного Ленинграда, участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Ирина Георгиевна Булина, член международного представительства ВОД «Волонтёры Победы» в Узбекистане Сергей Ежков и член международного представительства ВОД «Волонтёры Победы» в Бразилии Вера Герс.

5 марта на Всемирном фестивале молодёжи прошло под девизом «Сохраним семью во имя детей и мира». Представители ВОД «Волонтёры Победы» вместе с международными экспертами обсудили на площадке вопросы по сохранению исторической памяти.

Главной темой собрания стала история семей участников мероприятия. Они поделились личными рассказами о том, как приступили к созданию собственного генеалогического древа и начали оказывать помощь желающим по поиску информации о родственниках.

Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко указала на роль Года семьи, который объявлен в стране в 2024 году.

«Год семьи в России призывает нас еще раз обратить внимание на семейные ценности и то, как важно поддерживать и укреплять семейные традиции, восстанавливать и сохранять наследие наших предков. История семьи является фундаментом нашего будущего, а наше наследие служит источником гордости и мудрости для будущих поколений», — сказала она.

Исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы», модератор встречи Анастасия Рябова сообщила подробности реализации проекта «Моя история», который существует с 2019 года.

«Ежегодно нам поступает около 5000 запросов со всей России и из-за рубежа. Интерес к изучению истории своей семьи с каждым годом лишь возрастает: заявители хотят найти любую информацию о своем родственнике, пропавшем в годы Второй мировой войны. Чаще всего их интересует боевой путь, сохранившиеся фотографии, сведения о наградах — все эти детали помогают в дальнейшем узнать о судьбе участника Великой Отечественной войны. Благодаря работе наших волонтеров люди могут найти место захоронения родственника, отважно защищавшего свою Родину, или же воссоединиться с другой частью семьи — например, восстановить утраченные связи с близкими, проживающими в других регионах и странах», — отметила она.

Волонтёр Вера Герс рассказала, как благодаря участию в проектах узнала об истории своих предков.

«Мои предки жили в Беларуси и принимали участие в Великой Отечественной войне на советской земле. Позже они попали в концлагерь, откуда были освобождены, и переехали в Бразилию. Долгое время я ничего не знала о своих корнях, но сейчас начинаю по крупицам восстанавливать историю своей семьи, которая, как оказалось, берет начало с совсем другой культуры, страны и даже материка», — заявила представитель движения.

Волонтёр Сергей Ежков уточнил детали деятельности проекта и отметил его важность.

«К нам обращаются за помощью в поиске первоначальных сведений о родственниках. Бывает так, что у людей нет буквально никакой информации — только имя и фамилия. Мы начинаем вместе разбираться, в каких архивах искать, какие документы поднимать, на каких сайтах смотреть: все это помогает нам постепенно собирать целую картину. Соотечественники не забывают о своих корнях — напротив, они понимают, какие новые открытия дает им изучение истории своей семьи», — сказал он.

Жительница блокадного Ленинграда Булина Ирина Георгиевна стала почетным гостем фестиваля. Женщина находилась в блокадном городе с 1941 на 1942 год. После её эвакуировали в Тюмень, где она окончила школу, а затем поступила на обучение в Москву.

В 1957 году Ирина Георгиевна участвовала в шестом всемирном фестивале молодёжи в Москве в качестве судьи по шахматам Франкоязычной группы.

«Мы давали клятву на фестивале, что будем сохранять память о событиях прошлого. Надеюсь, что наша молодёжь не хуже моего поколения справится с этой задачей и не даст фашизму расправить плечи. Я желаю вам, чтобы вы жили под мирным небом и могли встречаться со своими друзьями по всему миру, создавая новое и полезное для людей вокруг», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта президент России Владимир Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодёжи. В рамках него планируется провести более 800 мероприятий. Перед участниками фестиваля должны выступить около 1500 спикеров.