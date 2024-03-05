Москва, 5 марта, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Среди всех кандидатов в президенты России, которые примут участие в выборах 15–17 марта, только Владимир Путин предлагает реальную программу развития страны. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Выборы президента 2024: с какими программами кандидаты подходят к финалу избирательной кампании?».

Александр Река/ТАСС

«В программах некоторых кандидатов представлены различные предложения… Некоторые программы кандидатов демонстрируют несостоятельность предложений. В отличие от программы Владимира Путина они зачастую используют популистскую риторику и мало, что могут предложить избирателям», — указал в начале дискуссии модератор круглого стола Павел Данилин.

Первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов отметил, что программа Владимира Путина нацелена на поддержку государства во всех главных ключевых направлениях.

«Программа построена на понятной людям логике «было-стало-будет». Социальная политика также человекоцентрична: защита семьи, новые меры поддержки, продление прежних мер поддержки, новые возможности самореализации и многое другое», — добавил Асафов.

В программе, представленной кандидатом от КПРФ Николаем Харитоновым, эксперты нашли ряд упущений. В частности, по словам руководителя проектов ЭИСИ Владимира Шаповалова, программа Харитонова существенно уступает программам остальных кандидатом в конкретике, в ней не упомянуты ни молодёжь, ни планы на будущее, а весь пафос программы состоит в том, что нужно «отменить капиталистическое общество и вернуться к социализму».

Говоря подробнее про программу кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого, заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов отметил, что в ней не обошлось без популистских заявлений. Кроме того, по словам эксперта, партия достаточно активно использует образ Владимира Жириновского, даже сама предвыборная программа ЛДПР получила название «Дело Жириновского живёт».

Предвыборная же программа кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова, в свою очередь, опирается на молодёжь. Как отметила исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Стулова, Даванкову близки все перечисленные в его программе тезисы, однако в документе также есть много завышенных ожиданий.

Эксперты сошлись во мнение, что Владимир Путин в своей программе предложил гораздо более взвешенные меры социальной поддержки, подкреплённые средствами из понятных источников.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля ЭИСИ на площадке Международной медиагруппы «Россия сегодня» провёл круглый стол, темой которой стал вопрос о том, кто займёт второе место на выборах президента РФ. Как отметили эксперты, лидерство Владимира Путина на предстоящих выборах является консенсусным мнением абсолютного большинства политических экспертов.

Выборы президента России, в которых впервые в истории примут участие жители Донецкой и Луганской Народных Республик и Херсонской и Запорожской областей, состоятся 15–17 марта 2024 года. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ) зарегистрировала Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди»), Николая Харитонова (КПРФ) и Владимира Путина (самовыдвиженец). В поддержку Путина собрали около трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.